На Ставрополье от COVID-19 привились еще 2,3 тысячи человек

В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За минувшие сутки прививку сделали еще 2,3 тысячи человек. За все время – больше 707 тысячи жителей региона.

Об этом на своей странице в Инстаграме рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края написал также, что за последние 24 часа выписаны еще 140 пациентов, выздоровевших от ковида. С начала пандемии перенесли болезнь 66,2 тысячи человек. При этом 28 инфицированных за сутки скончались. Всего – 2871 летальный случай.

У 354 жителей Ставрополья болезнь обнаружили за 24 сентября. За все время COVID-19 диагностировали у 84094 человек.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в Ставропольском крае до ноября решено не проводить никаких массовых мероприятий. И как отметил губернатор, при необходимости коечный фонд региона будет увеличен.