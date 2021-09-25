В Дагестане бойцы ОМОН помогли хозяину авто, который опрокинулся в горах

В Дагестане силовики махачкалинского ОМОН Управления Росгвардии по республике пришли на помощь местному жителю. Автомобиль мужчины совершил опрокидывание на горной дороге в районе Буйнакского перевала. Водитель не справился с управлением. К счастью, не пострадал. Мужчина самостоятельно покинул отечественную легковушку и в медицинской помощи не нуждался.

- Но попросил сотрудников ОМОН помочь поставить автомобиль на колеса. С помощью спецтехники сотрудники ОМОН вытащили машину из кювета и перевернули ее, рассказали "КП-Ставрополь" в пресс-службе Управления Росгвардии по Дагестану.