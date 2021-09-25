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Здоровье25 сентября 2021 13:50

Ставрополье оказалось на пороге четвертой волны коронавируса

Об этом сообщили в краевом Минздраве
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Ставропольском крае начинается четвертая волна коронавируса, сообщает министр здравоохранения региона Владимир Колесников. Отметив, что Ставрополье оказалось в таких условиях, не выходя из третьей волны COVID-19.

По мнению министра, изменить эпидемиологическую ситуацию в крае можно только с помощью вакцинации против ковида. Заметим, что за минувшие сутки прививку против коронавируса сделали 2,3 тысячи человек, а за все время – больше 707 тысячи жителей региона.

Однако Колесников утверждает, что Ставрополью необходимо как можно скорее преодолеть рубеж в 2 миллиона вакцинировавшихся.

- Чтобы выйти на популяционный иммунитет, необходимо привить еще 1 млн 137 тысяч человек. Только 39% от целевой группы у нас привиты против коронавирусной инфекции, - подчеркнул глава Минздрава региона.

Кстати, из-за неблагоприятной обстановки, связанной с распространением COVID-19, до ноября в крае отменены все массовые мероприятия.