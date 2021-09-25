В Ингушетии на пристава с поддельным дипломом завели дело

В Ингушетии под следствие попал судебный пристав, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). По информации на официальном сайте республиканского следственного комитета, 16 марта 2020 года житель республики при трудоустройстве в УФССП России по Ингушетии подал заявление о приеме на службу с подложным дипломом на свое имя.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - комментируют в ведомстве.