За предоставление жилья наркоманам осудят жительницу КБР

В Кабардино-Балкарии на местную жительницу было заведено уголовное дело за систематическое предоставление своего жилья для употребления наркотиков. Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по республике, в поле зрения полицейских попала 55-летняя ранее судимая женщина из города Тырныауз.

При проведении осмотра ее квартиры сотрудники увидели там двух ранее судимых местных жителей в возрасте 62-х и 47-ми лет. Один из которых пояснил полицейскому, что приходит к хозяйке в гости, чтобы употреблять наркотические средства.

- В квартире обнаружили и изъяли металлическую тарелку с налетом темно-желтого цвета и два шприца со следами крови, - комментируют в ведомстве. - В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили еще один факт предоставления женщиной квартиры для употребления наркотических средств 59-летней жительнице Терского района.

На хозяйку квартиры завели уголовное дело по статье 232 УК РФ (Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

- В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным актом направлены в Эльбрусский районный суд, - добавили в МВД по КБР.