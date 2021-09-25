Космонавт Олег Новицкий поздравил ставропольцев с Днем края

С Днем Ставропольского края 25 сентября жителей региона поздравил космонавт Олег Новицкий, записавший обращение на видео в кабине Международной космической станции.

В настоящее время Олег Викторович несет там орбитальную вахту. И в качестве подарка показал ставропольцам планету Земля с высоты полета в космосе.

Как отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсети, Новицкого жители региона могут считать практически земляком. Будучи военным летчиком, он много лет служил в ставропольском городе Буденновске.