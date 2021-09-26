На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 28 человек. Число умерших в крае достигло 2899. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день диагноз подтвердился у 352 человек.

Число зараженных достигло 84446. Выдоровели за весь период пандемии 66424. За вчерашний день победить болезнь смогли 219 ставропольцев.

- Главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 708,5 тысячи человек. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если еще не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.