Единоборцы из Ставрополя на всероссийских соревнованиях завоевали 30 медалей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

XIII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств завершились в Анапе. В этом году разыгрывались комплекты наград в 25 видах спорта: кикбоксингу, по восточному боевому единоборству сетокан, рукопашному бою, тайскому боксу, тхэквондо, спортивной борьбе (грэпплинг), айкидо и многим другим.

Воспитанники спортивной школы единоборств завоевали 30 наград – 13 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В дисциплине восточное боевое единоборство сетокан в соревнованиях сетокан-кумите золото у Александра Васильева, Тамирлана Макиева, Сергея Каныгина и Алины Анашкиной.

Серебро завоевали Алина Тутикова и Алина Попова. «Бронзу» забрали Арсений Костин и Анатолий Анашкин. В командном соревновании первое место заняли Тамирлан Макиев и Сергей Каныгин. Второе место у Ленора Балаяна, Данила Гайдаенко, Захара Махринова, Александра Смолякова, Владислава Некрасова, Александра Васильева и Ильи Токарева.

Ставропольские спортсмены отличились в тхэквондо. По результатам соревнований в дисциплине тхэквондо ИТФ на первую ступень пьедестала взошла Ульяна Милаевская.

На второй ступени – Мадина Султалиева. На третьей – Алиса Затонская, Кирилл Синюк и Влада Рожкова. В дисциплине тхэквондо ГТФ по две золотые медали завоевали Арам Авакян и Александра Авдеева. Также 1 место заняли Дмитрий Руденко и Данил Комаров.

В рукопашном бою серебряная медаль у Евгения Терехова, а в кикбоксинге бронзовая медаль у Юлии Феоктисовой.