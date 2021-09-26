Около 200 юных спортсменов Ставрополья станут участниками открытого первенства по каратэ

Открытое первенство по каратэ соберет в Минводах призеров и победителей всероссийских соревнований. В турнире ожидается участие около 200 спортсменов со всего края.

В числе участников предстоящего турнира - юные спортсмены округа, уже имеющие высокие достижения. Среди них Ренат Эмзеев, Демид Натальченко, Егор Лукач. Многие из спортсменов имеют высокие спортивные разряды.

Минеральные Воды являются лидером региона по количеству спортсменов, занимающихся олимпийским каратэ, и по результатам на соревнованиях. В округе работает семь тренеров, имеющих высшую квалификацию, занимаются олимпийским каратэ более 300 молодых людей.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что единоборцы из Ставрополя на всероссийских соревнованиях завоевали 30 медалей. Так, воспитанники спортивной школы единоборств завоевали 30 наград – 13 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых.