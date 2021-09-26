В Пятигорске ограничили въезд на гору Машук

Теперь на гору на автомобиле смогут заехать только экстренные службы и сотрудники нескольких организаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.

Так, на дороге, которая ведет на вершину горы, установили болларды – автоматические выдвижные столбы. Объехать или сбить их почти невозможно.

Проезд открыт только для работников скорой помощи, сотрудников МЧС, правоохранительных органов, спасательного отряда, пожарной службы.

Также проехать смогут специалисты, которые работают в Бештаугорском лесхозе, АО «Кавминкурортресурсы», организациях связи, коммунальных службах, на телевышке, в санатории «Машук» и лагере «Машук». Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно и позволяют четко определить вандалов, которые захотят нанести вред комплексам!