К 26 сентября прививку от коронавируса на Ставрополье уже сделали свыше 708,5 тысячи человек

К 26 сентября прививку на Ставрополье уже сделали свыше 708,5 тысячи человек. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края Владимир Владимиров:

- Главный способ защитить здоровье — это вакцинация, - добавил он.

К сожалению, за сутки снова скончались 28 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Число умерших на Ставрополье достигло 2899. Выздоровели за весь период пандемии в нашем регионе – 66424. За сутки заразилось – 352 человека.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу массовые мероприятия в Ставропольском крае отменены до ноября 2021 года. Такое заявление сделал губернатор края Владимир Владимиров.