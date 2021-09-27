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Общество27 сентября 2021 8:39

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 350 человек

За вчерашний скончались 27 человек
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 27 человек. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончалось 84796.

Число зараженных достигло 84796. За вчерашний день заболело 350 человек. Выздоровело – 171.За весь период пандемии победить болезнь смогли 66595.

- Вакцинация против COVID-19 продолжается. Прививку уже сделали 708,9 тысячи человек. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.