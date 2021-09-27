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Происшествия27 сентября 2021 10:25

Прокуратура Ставрополья проверила дело о даче взятки полицейскому

Ведомство взяло ход расследования на контроль
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Шпаковском районе проверили законность возбуждения уголовного дела против местного жителя. Его подозревают в даче взятки должностному лицу, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Согласно материалам следствия, мужчина хотел договориться с полицейским, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности. За это он предлагал 100 тысяч рублей. Подозреваемый пытался скрыть свои действия - деньги он положил в сверток газеты. Но его злодеяние зафиксировали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Ход и результаты предварительного расследования в прокуратуре района взяты на особый контроль. В ходе оперативного совещания прокурор района потребовал от сотрудников следственных органов незамедлительно начать проведение комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.