На Ставрополье в столкновении с грузовиком погиб мотоциклист

Трагедия произошла 26 сентября, около 14:00, на автодороге «Ростов-на-Дону – Ставрополь»в Шпаковском районе.

Там водитель мотоцикла проявил невнимание к дорожной обстановке, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2766, который двигался в попутном направлении прямо.

От полученных травм 26-летний мотоциклист скончался. Выяснилось, что он - житель Нижневартовска.

У парня произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.