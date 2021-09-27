Жительница Ставрополя перевела незнакомому мужчине 4,5 млн рублей

58-летней жительнице Ставрополя позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о том, что якобы мошенники пытаются взять на ее имя кредит. По его словам, чтобы остановить злоумышленников, нужно их опередить и оформить займ самостоятельно.

Следуя четким указаниям звонившего, доверчивая женщина оформила кредиты сразу в нескольких финансовых организациях. В течение четырех дней ставропольчанка перевела почти 4,5 млн рублей на порядка 30 номеров телефонов, к которым привязаны «безопасные счета».

Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество».

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