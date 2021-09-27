Губернатор поручил расшить на Ставрополье охват работы по раннему выявлению заболеваний

В Ставрополе провели совещание по вопросам развития здравоохранения в крае. В режиме видеоконференцсвязи в нем поучаствовали руководство краевого Минздрава, главы территорий, краевых и районных больниц.

Одна из рассмотренных тем – ход работы по медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

В частности, только на базе медучреждений «постковидное» восстановление в этом году прошли около 10 тысяч человек. В целом с учетом организаций санаторного комплекса такую помощь на Ставрополье получили более 40 тысяч человек.

Владимиров поставил задачу по расширению в крае охвата «обычными» профилактическими медосмотрами и диспансеризацией – вне контекста противодействия COVID-19.

- Коронавирус, противодействие его осложнениям не отменяют остальных заболеваний. Необходимо усиливать работу по оказанию помощи людям, у которых есть другие проблемы со здоровьем. Своевременная диагностика болезней – это фактор, влияющий на продолжительность жизни. И наша задача – охватить профилактическими осмотрами до конца года как можно больше людей во всех территориях Ставрополья, - сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало в докладах, в этом году в крае диспансеризацию прошли 223,5 тысячи человек. Профилактическими осмотрами охвачено более 46,3 тысячи жителей Ставрополья.

В том числе эта работа ведется в рамках регионального проекта «За здоровье». В этом году организовано 93 выезда в сельские территории края, в них участвовало 486 мобильных медицинских бригад – всего свыше 1 тысячи медиков. Осмотрено 22,6 тысячи человек, по итогам часть из них получили направление на стационарное лечение.