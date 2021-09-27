Количество людей 60+ получивших вакцину на Ставрополье составляет 211657 человек

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 211657 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе тало больше на 131 человека.

На вакцинацию через интернет за весь период пандемии записались 57474 жителей края. За последние 24 часа на прививку от коронавируса записались 119 человек.

Напомним, за сутки от коронавируса скончалось 27 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2926. За сутки диагноз подтвердился у 350 человек.

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