В Ставропольском крае за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 303 человека больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 26 сентября получили 708891 человек. За сутки +326 человек.

Вторым компонентом в крае привились уже 669625 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, а по второму 175995 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 211657 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 131 человека.

На вакцинацию через интернет за весь период пандемии записались 57474 жителей края. За последние 24 часа на прививку от коронавируса записались 119 человек.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 27 человек.

Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончалось 84796.

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