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Происшествия27 сентября 2021 11:25

В Пятигорске наказали таксиста, который проехал на гору Машук под запрещающий знак

Не смутили нарушителя ни установленные дорожные знаки, ни система фиксации
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Пятигорске на днях по многочисленным просьбам горожан, а также чтобы обезопасить пешеходов на горе Машук были установлены автоматические выдвижные столбы, болларды, которые ограничивают движение транспортных средств по кольцевой дороге.

Но по-прежнему находятся желающие обойти систему и проехать на автомобиле по достопримечательности.

Так, в Пятигорске видеокамеры, установленные в местах ограничения движения на Машуке, зафиксировали автомобиль такси, который проехал через болларды, воспользовавшись тем, что проезжал автомобиль, обслуживающий санатории.

Не смутили нарушителя ни установленные дорожные знаки, ни система фиксации, ни уже поднимающиеся столбы. Один из боллардов во время движения водитель повредил.

Сообщение о нарушителе передали в Госавтоинспекцию. Водителем оказался 45-летний местный житель. Он сообщил, что якобы не знал, что движение транспортных средств на Машуке ограничено.

Против водителя составили административный материал. Кроме того, мужчине придется возмещать ущерб, причиненный городу – ремонтировать боллард.