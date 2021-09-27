Ставрополец получил 9 лет колонии за жестокое убийство друга

На Ставрополье 51-летний мужчина остановился на несколько дней у своего знакомого в селе Александровском.

Утром 15 июля 2020 года после распития спиртного между ними произошел конфликт из-за пропавших денег.

Во время ссоры злоумышленник связал руки и ноги потерпевшего и поместил его в ванную комнату, где через два дня убил его. После чего похитил из дома друга деньги, телевизор и банковскую карту.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям: «Незаконное лишение свободы», «Убийство», «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Суд приговор мужчину к 9 годам колонии строгого режима.