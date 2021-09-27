«Россети Северный Кавказ» установили дизельный генератор для ковидного госпиталя в Нальчике

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» обеспечили резервным источником электроснабжения (РИСЭ) отделение для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, которое развернуто на базе 8-этажного здания Нальчикской городской клинической больницы № 1.

Оборудование доставлено, заправлено дизельным топливом, проверена его готовность к запуску. Организовано дежурство энергетиков Нальчикских ГЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» для его оперативного подключения в случае возникновения нештатной ситуации.

Новое отделение насчитывает 350 коек. Бесперебойная работа ИВЛ является жизненно необходимым условием для тяжелобольных людей, находящихся на искусственной вентиляции легких.

- Установка резервного источника питания и профессионализм энергетиков позволяет нам сохранять уверенность в том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы сможем обеспечить необходимые условия для выздоровления пациентов, - отметил главный врач отделения Анзор Кумышев.