На Ставрополье возможно досрочное начало отопительного сезона в социальных объектах

В министерстве ЖКХ Ставрополья рассказали, когда жителям региона ждать начало отопительного сезона. Это один из наиболее часто задаваемых вопросов ставропольцев.

Решение о начале и завершении отопительного периода в каждом муниципальном образовании края принимают органы местного самоуправления. Традиционно отопительный сезон начинается на Ставрополье в середине октября.

Однако, учитывая холодную погоду, пришедшую в регион, министерство направило в муниципалитеты разъяснение о сроках начала отопительного сезона.

Погода – это главное, на что должны ориентироваться местные власти. Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже восьми градусов по Цельсию.

Это значит, что для принятия решения достаточно хотя бы одних суток со средней температурой не выше 8 градусов, отметили в министерстве.

При этом на объектах социального назначения – в школах, детсадах, поликлиниках и больницах – по заявке руководства возможно досрочное начало отопительного сезона.