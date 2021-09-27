В Ставрополе с начала 2021 года родилось более 4,7 тысяч детей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Для 8 семей краевой столицы 25 сентября стало особенной датой, ведь именно в этот день родились их долгожданные дети. Когда Ставрополь встречал свое 244-летие, появились на свет 2 мальчика и 6 девочек.

А всего с начала года наш город принял более 4,7 тысяч юных граждан. В ставропольских роддомах появились на свет около 2,4 тысячи мальчиков и 2,2 тысяч девочек. Из них 82 двойни и 2 тройни.

Популярными именами в этом году стали Артем, Александр, Михаил, Мария, София, Ева. А редкими – Гвидон, Тихомир, Ангелония, Айя-Сафия, Дживерза.

Глава Ставрополя поздравил счастливые семьи, которые отметили пополнение 25 сентября, и подарил сертификаты на получение детских кроваток.

Мебель произведена ставропольским предприятием из экологичных материалов в соответствии со строгими мировыми стандартами безопасности и комфорта. Градоначальник пожелал крепкого здоровья малышам и их родителям, а также спокойных ночей и счастливых дней.