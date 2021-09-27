Следователи задержали 71 –летнего мужчину, убившего парня в 2004 году

Следователи задержал 71-летнего мужчину, подозреваемого в убийства, совершенном в 2004 году. По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Долгое время сожительница подозреваемого создавала ему алиби и вводила в заблуждение следствие.

- Применение современных технических средств криминалистики позволило провести молекулярно-генетическую судебную экспертизу, благодаря которой была установлена личность злоумышленника, - говорится в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Им оказался 71-летний житель села Донского Труновского района.

Выяснилось, что инцидент произошел в апреле 2004 года. Тогда этот мужчина, узнав о конфликте своего сына с местным жителем, предложил последнему обсудить произошедшее.

Мужчина вывез его на берег водоема на территории села Донского, где несколько раз выстрелил в голову 19-летнего парня. От полученных травм повреждений потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела продолжается.