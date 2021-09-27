Есть ли работа в Ставропольском крае

«Комсомольская правда» 24 сентября 2021 года в онлайн-формате провела «Деловую пятницу» на тему того, как последние годы изменилась ситуация на рынке труда. В СМИ стали чаще говорить о нехватке рабочих мест. При этом на ПМЖ в южные регионы России прибывает все больше людей. Хватает ли работы на Юге - обсудили с заместителем генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева Мариной Ирхиной.

Собеседник отметила, кто компания сумела подстроиться под ограничительные меры и организовать рабочий процесс без потерь. Если не было возможности перевести работников на удалёнку, сотрудникам организовали безопасные условия труда. В то же время специалисты по кадрам проверяют мотивацию персонала и регулирует вакансии по трем сферам своей деятельности - в сельском хозяйстве, пищевой переработке и торговле. Особенно - на сезонных работах.

- Например, в отрасли садоводства, ежегодно на период сезона мы привлекаем от 200 до 1000 дополнительных работников. Мы активно работаем с российскими студенческими отрядами и учебными заведениями, рассматриваем кандидатов различных возрастных категорий. Для нас нет территориальных границ для привлечения кандидатов. Главное – это трудолюбие и желание присоединиться к большой профессиональной команде, - уверяет Ирхина.

Однако есть и постоянные вакансии. В сельском хозяйстве это — агрономы и мелиораторы; в пищевой переработке — технологи, инженеры, электромонтёры и сварщики. На них берут и тех, у кого нет опыта работы. Для таких сотрудников организуют стажировки и спецобучение.

- Очевидно, что работа в АПК уже все чаще ассоциируется с чистым рабочим местом, белым воротничком. Это дополнительно стимулирует студентов к самореализации в этих перспективных и востребованных отраслях. Привлечение и развитие молодых специалистов - один из важных аспектов кадровой политики компании.

Узнать об итогах «Деловой пятницы» можно в газете «Комсомольская правда», на сайте stav.kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» (105,7 FM - в Ставрополе, 88,8 FM - в регионе КМВ) уже скоро.