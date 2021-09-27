Предварительные слушания дела о взятках в правительстве Ставрополья завершены

Промышленный районный суд Ставрополя провел предварительное слушание по делу о многомиллионных взятках в правительстве Ставропольского края. Его четыре раза откладывали из-за неявки ряда лиц, в том числе - подсудимого Ивана Якимова и защитника. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь".

В производстве фигурируют два подсудимых - бывший заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев и экс-заместитель министра строительства края Иван Якимов.

- Золотареву предъявлено обвинение в получении взяток на 64 млн рублей (пять эпизодов) и превышении полномочий. Следствие установило, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов, - рассказывал ранее источник издания.

Речь идет об уволенном министре строительства Ставрополья Алексее Когарлыцком, против которого возбуждены семь уголовных дел. Чиновник брал "откаты" с подрядчиков, строивших медицинские учреждения в регионе. Сделки заключались прямо в кабинете министра. Следствие уверено, что часть отданного шла в карман. Пресс-служба суда сообщала, что точная сумма взяток - 64 270 750 рублей и автомобильный прицеп за 360 тысяч рублей. Роль Якимова в этих преступлениях - принимать работы, игнорируя нарушения.

- Преступные действия Я. (Якимова - Прим.) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде причинения вреда имуществу на общую сумму неоплаченных строительных работ в 19 922 665 рублей и четырех копеек.

Первое судебное заседание по делу пройдет 30 сентября.