На Ставрополье к 27 сентября выявили районы, где больше всего заболевших коронавирусом

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 350 человек. Число зараженных в регионе достигло 84796. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

«КП-Ставрополь» называет районы края, где больше всех заболевших коронавирусом. Так, за сутки больше всего заразилось людей в Ставрополе. Там, за вчерашний день диагноз подтвердился у 65 человек.

Число заболевших в краевой столице достигло 16563. На втором месте – Георгиевский городской округ и Невинномысск – по 27 в каждом.

На третьем месте оказался Апанасенковский район, там заболело 20 человек. Далее следует Ипатовский городской округ – 19 человек, в Кисловодске, в Левокумском районе - по 17,

В Нефтекумском – 15 человек.

Есть районы, где за вчерашний день ни один человек не заразился коронавирусом: город Лермонтов, Железноводск, Труновский район, Арзгирский район.

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