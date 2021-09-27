Школы города начнут подключать уже 27 сентября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отопительный сезон в Ставрополе начнется 29 сентября 2021 года. Об этом сообщил глава города.
- Дал поручение администрациям районов и коммунальным службам начать работу по подключению жилищного фонда города к отоплению, - написал градоначальник на своей странице в Инстаграм.
Школы и детсады города будут отапливать раньше положенного. Так, в большинство социальных объектов тепло пришло еще на прошлой неделе, подключили детские сады и ряд лечебных учреждений.
- Школы города начинаем подключать уже 27 сентября, - добавил градоначальник.
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