Организатор трагического тура на Эльбрус признал вину после задержания

Фото: личная страница Дениса Алимова

В Кабардино-Балкарии решается вопрос об аресте организатора тура на Эльбрус Дениса Алимова, во время которого погибли пять туристов.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета республики, во время допроса он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Продолжается расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

- Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения, - сказано на сайте ведомства.

Напомним, что 23 сентября при штурме Эльбруса группу из 16 туристов и 4 гидов настиг сильнейший буран. При 20-градусном морозе порывы ветра достигали скорости 75 метров в секунду. О грядущей «грозе» инструкторов предупредили спасатели, и в прогнозе погоды было сказано о разгуле стихии в эту дату. От переохлаждения погибли пять туристов. Еще 11 человек оказались в Республиканской клинической больнице Нальчика с ушибами (один - с переломом) и обморожениями. Медицинскую помощь продолжают получать 4 человека, семерых выписали.

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