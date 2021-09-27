Житель Ессентуков получил 3,5 года тюрьмы за создание "групп смерти"

Пятигорский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ессентуков Богдана А. Его обвиняли в склонении к самоубийству и организации соответствующей деятельности в сети, передает источник "КП-Ставрополь" в суде.

- Осенью 2018 года гражданин создал во ВКонтакте игру, суть которой сводилась к выполнению зданий, направленных на нанесение телесных повреждений. Окончанием игры должно было стать самоубийство. В чатах А. размещал информацию о способах суицида и одобрительно высказывался о самоубийствах и смерти в целом, - рассказал собеседник издания.

Создателя "групп смерти" тогда же задержали. Следствие велось несколько лет из-за поиска потерпевших - всего их оказалось шестеро. В апреле 2021 года дело передали в суд, а в августе вынесли приговор. Ему дали 3,5 года общего режима. В течение шести лет парню запрещено заниматься администрированием сайтов. Но защитник подсудимого намерен обжаловать решение суда.

Однако параллельно Богдан А. проходит еще по одному делу о создании "групп смерти". Подробнее - в материале "КП-Ставрополь".

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