Дагестанец попал в колонию на 9,5 лет за финансирование террористов

Южный окружной военный суд озвучил приговор жителю Дагестана, который обвинялся в финансировании террориста. Судья приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

По данным расследования, в 2017 и 2018 годах мужчина перевел деньги на счет боевиков из "Исламского государства" (организация, запрещенная в России). Да этого его уже судили за хранение наркотиков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что приговоренный к смертной казни бесланский террорист через 15 лет попросил пересмотреть приговор. Нурпаша Кулаев направил обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осети.