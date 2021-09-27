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Происшествия27 сентября 2021 19:49

Дагестанец попал в колонию на 9,5 лет за финансирование террористов

Он перевел им 80 тысяч рублей, когда его поймали
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Южный окружной военный суд озвучил приговор жителю Дагестана, который обвинялся в финансировании террориста. Судья приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

По данным расследования, в 2017 и 2018 годах мужчина перевел деньги на счет боевиков из "Исламского государства" (организация, запрещенная в России). Да этого его уже судили за хранение наркотиков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что приговоренный к смертной казни бесланский террорист через 15 лет попросил пересмотреть приговор. Нурпаша Кулаев направил обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осети.