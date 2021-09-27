Три района Дагестана снова подключили к электричеству после ливней

Уже три района Дагестана удалось подключить к электросети после разрушительных проливных дождей. Уже три дня более ста тысяч жителей республики живут без света, когда к Кавказу подходят холода.

Электроснабжение восстановили вечером в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах Дагестана. Работали минимум 25 специалистов практически круглые сутки. Причиной поломки сетей стали шквалистый ветер с дождем.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о непогоде в Дагестане с 23 сентября. Почти 146 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. Особенно сложная ситуация в Карабудахкентском, Каякентском, Кумторкалинском, Левашинском, Сергокалинском, Тляратинском, Хунзахском, Шамильском, районах республики.