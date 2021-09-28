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Происшествия28 сентября 2021 0:06

Группу глав центров соцобслуживания Дагестана подозревают в мошенничестве на 620 млн

Шестеро директоров компаний могут попасть под стражу
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СКР по Дагестану сообщили, что следователи подозревают шестерых директоров компаний социального обслуживания в мошенничестве на 620 миллионов рублей. Они организовали преступную группу, чтобы забирать деньги у стариков и инвалидов.

- С 2017 по сентябрь 2018 года бывший министр труда Расул Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений Минтруда республики, - сказано в сообщении.

Они выписывали слишком большие премии трудоустроенным сотрудникам, а также переводили деньги на счета фиктивных работников. Таким образом они похитили около 620 миллионов рублей. Все члены группировки пройдут по статьям "участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере".