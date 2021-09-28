На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 348 человек

За сутки число тех, кто сумел преодолеть заболевание, вновь выросло и уже составляет 66610 человек. За вчерашний день победить болезнь смогли 15 пациентов. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава региона. Но к сожалению, инфекция продолжает уносить жизни.

За вчерашний день скончались еще 27 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 2953.

- Глубокие соболезнования родным скончавшихся пациентов, - написал губернатор на своей странице в Инстаграм.

За сутки диагноз подтвердился у 348 человек. Число заболевших достигло 85144. В регионе продолжается бесплатная вакцинацию против COVID-19. В целом на Ставрополье прививку от коронавируса уже сделали свыше 710 тысяч человек.

В том числе, более 671 тысячи из них получили оба компонента вакцины.

- Вакцинация по-прежнему добровольная, доступная и бесплатная для всех. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.