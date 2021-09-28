В Ставрополе появится новый фонтан

Совсем скоро в Ставрополе появится 25-й фонтан в новом сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что за последние пять лет число фонтанов в краевой столице увеличилось с 17 до 24. Все они уже стали визитной карточкой нашего города, излюбленным местом семейного отдыха и фотосъемки у горожан и гостей Ставрополя.

Но радовать их ставропольские фонтаны продолжат и в холода. Чтобы не лишаться стильной фотозоны, каждый год живые брызги на зиму превращаются в световые инсталляции, которые имитируют переливающиеся струи.

Самые масштабные «застывшие» композиции разместятся на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на ул. 50 лет ВЛКСМ и просп. Юности.