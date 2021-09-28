Ставропольские фонтаны закрывают на зимовку

В Ставрополе начинается консервация фонтанов на зимний период и подготовка оборудования к работе в 2022 году. За последние пять лет число фонтанов в краевой столице увеличилось с 17 до 24.

Все они уже стали визитной карточкой Ставрополя. Как рассказали в пресс-службе администрации города, радовать горожан фонтаны продолжат и в холода. Чтобы не лишаться стильной фотозоны, каждый год живые брызги на зиму превращаются в световые инсталляции, которые имитируют переливающиеся струи.

Самые масштабные «застывшие» композиции разместятся на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на ул. 50 лет ВЛКСМ и просп. Юности.