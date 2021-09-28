На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1420 человек больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 27 сентября получили 710038 ставропольцев. За сутки +1147 человек. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 671045 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1420 человек больше. Об этом сообщае пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 28 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 276690 доз, а по второму 174575 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 212156 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 499 человек больше.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за вчерашний день от ковида скончались 27 пациентов. Губернатор региона выразил глубокие соболезнованя родным и близким этих людей.