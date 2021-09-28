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Здоровье28 сентября 2021 11:34

Во Владикавказе 49 классов закрыли на карантин

У 36 школьников подтвердился коронавирус
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В столице Северной Осетии почти полсотни классов 12 школ перевели на дистанционное обучение из-за риска распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ. Мера вынужденная. И была принята по рекомендации республиканского Роспотребнадзора.

По информации представителя администрации Владикавказа, у 36 школьников подтвердился коронавирус.

В этой связи более 1,2 тысячи учеников 49 классов ушли на карантин. Как уточняет начальник городского управления образования Аслан Батыров, еще три группы трех детских образовательных учреждений также закрыты из-за того, что у нескольких детей нашли ковид. Или же те заболели гриппом и ОРВИ.