Во Владикавказе 49 классов закрыли на карантин

В столице Северной Осетии почти полсотни классов 12 школ перевели на дистанционное обучение из-за риска распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ. Мера вынужденная. И была принята по рекомендации республиканского Роспотребнадзора.

По информации представителя администрации Владикавказа, у 36 школьников подтвердился коронавирус.

В этой связи более 1,2 тысячи учеников 49 классов ушли на карантин. Как уточняет начальник городского управления образования Аслан Батыров, еще три группы трех детских образовательных учреждений также закрыты из-за того, что у нескольких детей нашли ковид. Или же те заболели гриппом и ОРВИ.