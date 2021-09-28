Ставрополь удерживает лидерство в федеральном рейтинге за звание национального символа России в 2021 году. До завершения народного голосования осталось три месяца. Сейчас у краевой столицы более 170 тысяч голосов.

Ближайший соперник – Курск. Этому городу дали почти 150 тыс. голосов.

В мае 2021 года разница между соперниками опасно сократилась. Ставрополь в какой-то момент даже оказался на втором месте. Но благодаря активной поддержке местных жителей ситуация не просто исправилась.

С того времени краевой центр уверенно лидирует. В пятерку лучших также входят Севастополь, Нальчик и Грозный.

Количество отданных за столицу Ставрополья голосов приближается к отметке в 200 тысяч. Голосование на сайте https://город-россии.рф продолжается.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что совсем скоро в Ставрополе появится 25-й фонтан в новом сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз.