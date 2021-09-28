В Ставрополе мужчина разбил витрину и похитил мобильные телефоны на 700 тысяч рублей

Инцидент произошел в Ставрополе. Там, 25 – летний житель одного из регионов похитил мобильные телефоны в одном из магазинов бытовой техники.

Так, ночью он со своим подельником взломал замок входной двери в торговое помещение, проник внутрь и, разбив витрину, сложил 10 мобильных телефонов в рюкзак и ушел. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

После чего молодой человек продал похищенный товар, а деньги потратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.