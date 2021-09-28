В маршрутках Ставрополя вновь может подорожать проезд

В сети жители Ставрополя стали писать о том, что в общественном транспорте, который ездит по маршруту №48, предупреждают пассажиров о повышении стоимости проезда на три рубля с 23 октября.

Говорится и о причине грядущего подъема цен на проезд — это инфляция и подорожание топлива. Это не первая попытка перевозчиков повысить стоимость проезда в краевом центре.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в апреле 2021 года в некоторых автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей с 5 апреля. Миндор направил запрос в прокуратуру края, чтобы та разобралась в законности действий перевозчиков.

- В этой связи министерство направило обращения в региональные ФАС и прокуратуру о рассмотрении в действиях перевозчиков возможного нарушения антимонопольного законодательства. Также нами подготовлено и будет направлено обращение в прокуратуру края для принятия мер прокурорского реагирования в отношении перевозчиков, которые нарушили требования законодательства, - было сказано в сообщении пресс-службы.

После этого цена проезда осталась без изменений. Сейчас перевозчики могут сами устанавливать тарифы на проезд, все потому что тарифы нерегулируемые.

Но с апреля 2022 года ситуация изменится. Тарифы станут регулируемыми. Устанавливать их предельную планку сможет только тарифная комиссия.