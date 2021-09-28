Три политика покинули посты зампредов правительства Ставропольского края

Три чиновника покинули свои посты в правительстве Ставропольского края. Это первые зампреды Иван Ковалев и Николай Великдань, а также зампред Юрий Скворцов. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Владимиром Владимировым, но еще не опубликовано, передает источник "КП-Ставрополь".

Но у этого есть негласное подтверждение. Так, с сайта правительства Ставропольского края пропали имена политиков. Вместо них - проблемы напротив должностей.

Ранее источники "КП-Ставрополь" рассказывали, что Иван Ковалев ушел в отставку из-за возраста. Ему 70 лет.