Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2021 12:32

Три политика покинули посты зампредов правительства Ставропольского края

Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь"
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Три чиновника покинули свои посты в правительстве Ставропольского края. Это первые зампреды Иван Ковалев и Николай Великдань, а также зампред Юрий Скворцов. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Владимиром Владимировым, но еще не опубликовано, передает источник "КП-Ставрополь".

Но у этого есть негласное подтверждение. Так, с сайта правительства Ставропольского края пропали имена политиков. Вместо них - проблемы напротив должностей.

Ранее источники "КП-Ставрополь" рассказывали, что Иван Ковалев ушел в отставку из-за возраста. Ему 70 лет.