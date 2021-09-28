На Ставрополье осужденный куском лезвия ранил сотрудника колонии

Инцидент произошел 19 августа 2021 года. Во время досмотра оперуполномоченным ИК обвиняемого, отбывающего наказание за убийство, в кармане куртки был обнаружен кусочек бритвенного лезвия.

Мужчина стал причинять себе лезвием травмы, а когда сотрудник колонии попытался пресечь его действия, нанес и ему три пореза руки.

Против 34-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК № 2» УФСИН России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье: «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляции".

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.