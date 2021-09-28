Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 13:04

На Ставрополье осужденный куском лезвия ранил сотрудника колонии

против мужчины возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Инцидент произошел 19 августа 2021 года. Во время досмотра оперуполномоченным ИК обвиняемого, отбывающего наказание за убийство, в кармане куртки был обнаружен кусочек бритвенного лезвия.

Мужчина стал причинять себе лезвием травмы, а когда сотрудник колонии попытался пресечь его действия, нанес и ему три пореза руки.

Против 34-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК № 2» УФСИН России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье: «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляции".

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.