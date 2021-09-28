Осужденный ставропольской колонии получил 12 лет тюрьмы за участие в террористической организации*

Осужденный исправительной колонии №11 России по Ставрополью Сергей Манджиев, став сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) * и присягнув на верность ее лидеру, находившемуся в Сирии, планировал после освобождения совершение преступлений террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Против Манджиева возбудили уголовное дело.

27 сентября 2021 года Южный окружной военный суд в городе Ростов-на-Дону признан мужчину виновным и приговорил его к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а также ограничению свободы сроком на 1 год.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда