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Происшествия28 сентября 2021 13:51

Осужденный ставропольской колонии получил 12 лет тюрьмы за участие в террористической организации*

Суд назначил ему 12 лет и 4 месяца колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Осужденный исправительной колонии №11 России по Ставрополью Сергей Манджиев, став сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) * и присягнув на верность ее лидеру, находившемуся в Сирии, планировал после освобождения совершение преступлений террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Против Манджиева возбудили уголовное дело.

27 сентября 2021 года Южный окружной военный суд в городе Ростов-на-Дону признан мужчину виновным и приговорил его к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а также ограничению свободы сроком на 1 год.

*Запрещена на территории РФ по решению Верховного суда