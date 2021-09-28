В Кисловодске под колесами автомобиля погибла пожилая туристка из Севастополя

В Кисловодске под колесами автомобиля погибла пожилая туристка. Инцидент произошел 28 сентября, около 12:30, на улице Мира.

Там водитель автомобиля Дэу Нэксиа не уступил дорогу и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 74-летняя жительница Севастополя скончалась по дороге в больницу.

За рулем машины был 87-летний местный житель. Выяснилось, что в момент ДТП был трезв. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.