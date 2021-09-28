Причиной взрыва газа с 5 пострадавшими в Дагестане стало нарушение требований безопасности

После взрыва в частном доме в Махачкале 28 сентября 2021 года, в результате которого пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану.

- Хлопок газа произошел из-за не отвечавшей требованиям безопасности системы газоснабжения, - уточнили в Управлении.

Напомним, ЧП произошло около 4 утра в поселке Новый хушет (он входит в состав Махачкалы). В частном жилом доме взорвался газ. Обошлось без пожара, но пять человек получили серьезные повреждения. Состояние двоих взрослых и 14-летней девочки оценивается как тяжелое. Всего детей среди пострадавших было трое.