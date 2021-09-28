Абсолютно новый Volkswagen Taos можно купить в Минводах

Volkswagen Taos.

Volkswagen Taos на российском рынке модель представлен в трех вариантах: Respect, Status и Exclusive. Также доступна специальная комплектация JOY!. Позиционируется Taos как более компактный SUV, чем Tiguan. Длина автомобиля - 4417 мм, ширина - 1841 мм, высота - 1602 мм.

Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с 5-МКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Фото: Автоберг.

Кстати, модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла) через сенсорные переключатели.

Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных (включая мобильную связь) через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth™. В новой мультимедийной системе у российских пользователей есть возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны, в том числе, сервисы Яндекс: Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. В магазине приложений планируются обновления и дополнения.

Фото: Автоберг

Более подробная информация о новинке - на официальном сайте «Автоберг»

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