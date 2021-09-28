В Ставропольском крае появится 300 дополнительных ковидных коек

На Ставрополье в ближайшее время планируется увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом на триста коек. Из них 200 коек планируют развернуть в Ставрополе и 100 на КМВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Колесников, после небольшого плато, ситуация с эпидемией коронавируса вновь становится все тревожнее, нагрузка на коечный фонд растет.

Край находится в преддверии четвертой волны эпидемии, которая уже накрыла более половины российских регионов. И к ней следует готовиться заранее.

Напомним, сегодня в крае развернуто 3129 специализированных коек для пациентов с коронавирусом. При этом 14 процентов из них пока остаются свободными.

- Мы продолжаем вакцинацию против COVID-19, чтобы защитить здоровье людей. В целом на Ставрополье прививку от коронавируса уже сделали свыше 710 тысяч человек. В том числе, более 671 тысячи из них получили оба компонента вакцины. Вакцинация по-прежнему добровольная, доступная и бесплатная для всех. Берегите себя и близких! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.