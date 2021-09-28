На въезде в Ставрополь в ДТП погиб мужчина

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД России

Инцидент произошел 28 сентября, около 13:40, на автодороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», вблизи хутора Грушевый.

Водитель автомобиля Датсун ОН-ДО выбрал небезопасную скорость движения на извилистой дороге, не справился с управлением и врезался в дерево.

С тяжелыми травмами 44-летний водитель, житель Ставрополя, и пассажир доставлены в городскую больницу. Второй пассажир от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших. При госпитализации водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Выяснилось, что пострадавший за последние 2 года не привлекался к административной ответственности. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.