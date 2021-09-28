Севкавстат озвучил перечень вопросов для переписи населения

Во время переписи населения жителям Ставропольского края и временно находящимся на территории региона гражданам предстоит ответить на вопросы переписных листов. Они будут едины для всей страны, их перечень утвержден федеральным законом, сообщили в Севкавстате.

Всего переписчики зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Для получения более подробной картины занятости населения в вопросе об источниках доходов добавлены варианты ответов: «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

Обновился в этом году блок вопросов о занятости и безработице для того, чтобы проанализировать миграцию населения.

Вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Переписчики в этом году будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании.

Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

Также в перечень включены 10 вопросов о жилищных условиях – тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят также на дополнительные вопросы: страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Все данные будут записываться со слов гражданина, никаких документов предъявлять не нужно. Переписчик не спросит паспортные данные и какую-либо конфиденциальную информацию (например, кто владелец жилища, уровень дохода). Все полученные сведения будут обезличены.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ответить на вопросы можно дома с помощью переписчика, на стационарном участке и в МФЦ. Также можно заполнить анкету самостоятельно на портале Госуслуг.